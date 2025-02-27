Российские террористы атаковали Украину 166 дронами из пяти направлений

https://racurs.ua/n204381-rossiyskie-terroristy-atakovali-ukrainu-166-dronami-iz-pyati-napravleniy.html

Ракурс

Збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, ще 72 — локаційно втрачені.

Починаючи з 20.00, росія атакувала Україну 166-ма БПЛА — ударними типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів — із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.