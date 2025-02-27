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Ракурс
Російські терористи атакували Україну 166 дронами з п'яти напрямків

Російські терористи атакували Україну 166 дронами з п’яти напрямків

27 лют 2025, 09:21
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Збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, ще 72 — локаційно втрачені.

Починаючи з 20.00, росія атакувала Україну 166-ма БПЛА — ударними типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів — із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

Джерело: Ракурс


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