Два российских генерала и полковника получили подозрения за обстрелы гражданских в Харькове

https://racurs.ua/n204388-dva-rossiyskih-generala-i-polkovnika-poluchili-podozreniya-za-obstrely-grajdanskih-v-harkove.html

Ракурс

Двоє російських генералів та двоє полковників, один із яких причетний до обстрілів касетними боєприпасами сирійського Алеппо, отримали підозру від українських силовиків.

Про це повдіомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

ВІн нагадав, що досвід знищення житлових кварталів в Сирії вони застосували й в Україні, вдаривши по цивільним в Харкові.

На самому початку повномасштабного вторгнення, 28 лютого, росіяни обстріляли зі «Смерчів» Олексіївку. Тоді загинуло восьмеро харків’ян, один з них був неповнолітнім. Ще одна жінка отримала поранення, вона втратила ногу. Всі — цивільні.

Це була одна з перших наших справ з розслідування воєнних злочинів росіян. І одна з найскладніших — щоб зібрати докази щодо генералів та командирів, організували групу досвідчених слідчих. Майже три роки тривало слідство, ми співпрацювали з ГУР та ДСР, процесуальне керівництво здійснювала прокуратура області. Задіювали супутникові знімки, оглянули кожне місце влучання касетного боєприпасу від «Смерчу» та зафіксували кожне руйнування.

Докази збирали під обстрілами, саме завдяки цьому вдалося не загубити жодної деталі, провели численні експертизи. Спочатку точно встановили зброю, з якою був здійснений обстріл. Далі визначили місце, де стояли РСЗВ. Тоді таке озброєння було у 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади рф, військові з цього підрозділу були в Бєлгородській області, звідти обстрілювали Харків.

Ми встановили особу командира військової частини — полковника, який реалізував рішення про атаку мирного міста Харкова «Смерчами». А також і всіх, хто віддавав такий наказ. Це були командувач військ Західного Військового округу зс рф, його заступник та начальник групи вогневого і ядерного ураження штабу західного військового округу рф. За даними слідства, всі вони й зараз перебувають на території росії, — написав Болвінов.

У Нацполіції 27 лютого повідомили: