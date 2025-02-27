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Двоє російських генералів та полковників отримали підозри за обстріли цивільних у Харкові
Двоє російських генералів та полковників отримали підозри за обстріли цивільних у Харковіhttps://racurs.ua/ua/n204388-dvoie-rosiyskyh-generaliv-ta-polkovnykiv-otrymaly-pidozry-za-obstrily-cyvilnyh-u-harkovi.htmlРакурс
Двоє російських генералів та двоє полковників, один із яких причетний до обстрілів касетними боєприпасами сирійського Алеппо, отримали підозру від українських силовиків.
Про це повдіомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
ВІн нагадав, що досвід знищення житлових кварталів в Сирії вони застосували й в Україні, вдаривши по цивільним в Харкові.
На самому початку повномасштабного вторгнення, 28 лютого, росіяни обстріляли зі «Смерчів» Олексіївку. Тоді загинуло восьмеро харків’ян, один з них був неповнолітнім. Ще одна жінка отримала поранення, вона втратила ногу. Всі — цивільні.
Це була одна з перших наших справ з розслідування воєнних злочинів росіян. І одна з найскладніших — щоб зібрати докази щодо генералів та командирів, організували групу досвідчених слідчих. Майже три роки тривало слідство, ми співпрацювали з ГУР та ДСР, процесуальне керівництво здійснювала прокуратура області. Задіювали супутникові знімки, оглянули кожне місце влучання касетного боєприпасу від «Смерчу» та зафіксували кожне руйнування.
Докази збирали під обстрілами, саме завдяки цьому вдалося не загубити жодної деталі, провели численні експертизи. Спочатку точно встановили зброю, з якою був здійснений обстріл. Далі визначили місце, де стояли РСЗВ. Тоді таке озброєння було у 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади рф, військові з цього підрозділу були в Бєлгородській області, звідти обстрілювали Харків.
Ми встановили особу командира військової частини — полковника, який реалізував рішення про атаку мирного міста Харкова «Смерчами». А також і всіх, хто віддавав такий наказ. Це були командувач військ Західного Військового округу зс рф, його заступник та начальник групи вогневого і ядерного ураження штабу західного військового округу рф. За даними слідства, всі вони й зараз перебувають на території росії, — написав Болвінов.
У Нацполіції 27 лютого повідомили:
Внаслідок ракетних обстрілів, які здійснювались за вказівкою російських офіцерів, 28 лютого 2022 року загинуло восьмеро мирних мешканців Шевченківського району міста, у тому числі 17-річний хлопець, поранено жінку. Крім того, була пошкоджена цивільна інфраструктура.
Слідчі поліції встановили, що до воєнного злочину причетний 59-річний генерал — полковник, який на той час обіймав посаду командувача військ західного військового округу зс рф. Серед фігурантів — 59-річний перший заступник командувача військ західного військового округу зс рф, 61-річний начальник групи вогневого і ядерного ураження штабу західного військового округу рф, заступник начальника штабу угрупування військ «запад» та 47-річний командир військової частини № 53956 79-ї гвардійської реактивної артилерійської новозибківської червонопрапорної, орденів суворова й олександра невського бригади західного військового округу збройних сил російської федерації.
Поліцейські зібрали неспростовні докази того, що за наказом цих офіцерів 28 лютого 2022 року ворожа армія здійснила серію масштабних цілеспрямованих ударів з РСЗВ «Смерч» уламково-фугасними касетними некерованими реактивними снарядами 9М27 та 9М55К невибіркової дії по Шевченківському району міста, наслідком яких стало вбивство цивільних громадян.
Зловмисникам заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.