Трамп продлил на год введенные против рф санкции

Дональд Трамп, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n204404-tramp-prodlil-na-god-vvedennye-protiv-rf-sankcii.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп оголосив про застосування процедури продовження на наступний рік санкцій, запроваджених проти росії через вторгнення в Україну.

Про це йдеться в офіційному повідомленні президента Сполучених Штатів, розміщеному у Федеральному реєстрі США.

Таким чином, указом Трампа ще на рік продовжується дія надзвичайного стану, пов’язаного із ситуацією в Україні, котрий був оголошений після початку російської агресії у 2014 році і передбачає санкції, запроваджені проти рф:

у березні та грудні 2014 року;

у вересні 2018 року;

у лютому 2022 року.

Початок запровадженню санкцій проти рф за агресію щодо України поклав указ президента США Барака Обами № 13660, який був опублікований 6 березня 2014 року і передбачав заморожування майна низки осіб, пов’язаних із окупацією Криму.