Трамп продовжив на рік запроваджені проти рф санкції

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Дональд Трамп, фото: PICRYL
Трамп продовжив на рік запроваджені проти рф санкціїhttps://racurs.ua/ua/n204404-tramp-prodovjyv-na-rik-zaprovadjeni-proty-rf-sankciyi.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп оголосив про застосування процедури продовження на наступний рік санкцій, запроваджених проти росії через вторгнення в Україну.
Про це йдеться в офіційному повідомленні президента Сполучених Штатів, розміщеному у Федеральному реєстрі США.
Таким чином, указом Трампа ще на рік продовжується дія надзвичайного стану, пов’язаного із ситуацією в Україні, котрий був оголошений після початку російської агресії у 2014 році і передбачає санкції, запроваджені проти рф:
- у березні та грудні 2014 року;
- у вересні 2018 року;
- у лютому 2022 року.
Початок запровадженню санкцій проти рф за агресію щодо України поклав указ президента США Барака Обами № 13660, який був опублікований 6 березня 2014 року і передбачав заморожування майна низки осіб, пов’язаних із окупацією Криму.