ГУР поразило передовой пункт управления оккупантов. Фото: Генштаб

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Ракурс

Передовий пункт управління окупантів на Херсонщині було уражено українською розвідкою.

У середу, 26 лютого, військовослужбовці ГУР атакували у Херсонській області пункт управління 14-го армійського корпусу Збройних сил російської федерації. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 28 лютого повідомило у Facebook.

Зазначається, що ворожий об'єкт був розташований у районі населеного пункту Іванівка. Ціль атакували за допомогою вибухового скиду з безпілотника.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що загальні втрати рф у повномасштабній війні перевищили 874 тис. солдатів та офіцерів. Зокрема, за минулу добу було знищено 1 тис. 60 загарбників, 13 танків, 17 броньовиків та 54 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 лютого 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 874 тис. 560 (+1 тис. 60) осіб,

танків — 10 тис. 222 (+13) од,

бойових броньованих машин — 21 тис. 234 (+17) од,

артилерійських систем — 23 тис. 847 (+54) од,

РСЗВ — 1 тис. 303 (+1) од,

засоби ППО — 1 тис. 87 (+0) од,

літаків — 370 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27 тис. 274 (+172),

крилаті ракети — 3 тис. 85 (+0),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 38 тис. 994 (+126) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 763 (+4).

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ інформував, що Повітряні сили ЗСУ 26 лютого успішно завдали удару по пункту управління БПЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських загарбників у населеному пункті Нестерянка Запорізької області.