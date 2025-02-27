Захисники України вразили ворожий пункт управління БПЛА на ТОТ Запоріжжя, фото: АСС

https://racurs.ua/ua/n204399-povitryani-syly-vrazyly-rosiyskyy-punkt-upravlinnya-bpla-na-zaporijji-genshtab.html

Ракурс

Повітряні сили ЗСУ вчора, 26 лютого, успішно завдали удару по пункту управління БПЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських загарбників у населеному пункті Нестерянка Запорізької області.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що цей військовий об'єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування безпілотників російської армії.