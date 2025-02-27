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Захисники України вразили ворожий пункт управління БПЛА на ТОТ Запоріжжя, фото: АСС
Повітряні сили вразили російський пункт управління БПЛА на Запоріжжі — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n204399-povitryani-syly-vrazyly-rosiyskyy-punkt-upravlinnya-bpla-na-zaporijji-genshtab.htmlРакурс
Повітряні сили ЗСУ вчора, 26 лютого, успішно завдали удару по пункту управління БПЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських загарбників у населеному пункті Нестерянка Запорізької області.
Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що цей військовий об'єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування безпілотників російської армії.
Сміливі пілоти Повітряних сил Збройних сил України продовжуватимуть нищити війська окупантів, доки російська федерація не припинить збройну агресію проти народу України. Далі буде, — наголосили у Генштабі.