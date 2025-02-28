Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ситуация на фронте. Карта: DeepState

Россияне продвинулись в населенных пунктах Донбасса и Курщины — DeepState

28 фев 2025, 10:53
999

Армія російської федерація змогла просунутися на кількох ділянках фронту.

Зокрема, загарбники зуміли пройти вперед біля трьох населених пунктів в Донецькій та Курській областях. Зокрема, ворог за добу просунувся біля Бурлацького и Привільного на Донеччині та біля Свердлікового в Курській області. Про це моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

Ситуація на фронті. Карта: DeepState

Ситуація на фронті. Карта: DeepState

Ситуація на фронті. Карта: DeepState

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що минулої доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найважча ситуація на Покровському напрямку, де захисники зупинили 49 штурмів. Ще 16 атак росіяни провели на Новопавлівському напрямку. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Кримського і Торецька.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони, а на Оріхівському — дев’ять. По шість атак загарбники провели на Харківському і Лиманському напрямках. По два ворожі штурми було відбито на Сіверському та Краматорському напрямках.

А в Курській області противник за добу завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБів, і провели 405 обстрілів. Українські захисники відбили 11 штурмів.

Нагадаємо, напередодні в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» заявили, що російська армія «зав'язла» під Покровськом, а наступ з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі. У ЗСУ таку ситуацію пов’язують насамперед з ефективними діями українських підрозділів БпЛА, а також їх співпрацю з піхотою.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров