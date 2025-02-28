Ситуація на фронті. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n204412-rosiyany-prosunulysya-v-naselenyh-punktah-donechchyny-ta-kurschyny-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерація змогла просунутися на кількох ділянках фронту.

Зокрема, загарбники зуміли пройти вперед біля трьох населених пунктів в Донецькій та Курській областях. Зокрема, ворог за добу просунувся біля Бурлацького и Привільного на Донеччині та біля Свердлікового в Курській області. Про це моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що минулої доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найважча ситуація на Покровському напрямку, де захисники зупинили 49 штурмів. Ще 16 атак росіяни провели на Новопавлівському напрямку. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Кримського і Торецька.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони, а на Оріхівському — дев’ять. По шість атак загарбники провели на Харківському і Лиманському напрямках. По два ворожі штурми було відбито на Сіверському та Краматорському напрямках.

А в Курській області противник за добу завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБів, і провели 405 обстрілів. Українські захисники відбили 11 штурмів.

Нагадаємо, напередодні в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» заявили, що російська армія «зав'язла» під Покровськом, а наступ з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі. У ЗСУ таку ситуацію пов’язують насамперед з ефективними діями українських підрозділів БпЛА, а також їх співпрацю з піхотою.