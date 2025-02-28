Президент получил представление о присвоении Фарион звания Героя Украины

https://racurs.ua/n204420-prezident-poluchil-predstavlenie-o-prisvoenii-farion-zvaniya-geroya-ukrainy.html

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Львівська ОВА скерувала президенту України Володимиру Зеленському подання про присвоєння мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно.

ОВА просить надати звання «за багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України».

26 лютого В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та екснардепки Фаріон, залишили під вартою до 24 квітня. Наступні судові засідання відбудуться 10 та 13 березня.

24 липня 2024 року на сайті Кабміну зареєстрували петицію про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно), а у вересні вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.