Президент отримав подання про присвоєння Фаріон звання Героя України

https://racurs.ua/ua/n204420-prezydent-otrymav-podannya-pro-prysvoiennya-farion-zvannya-geroya-ukrayiny.html

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Львівська ОВА скерувала президенту України Володимиру Зеленському подання про присвоєння мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно.

ОВА просить надати звання «за багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України».

26 лютого В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та екснардепки Фаріон, залишили під вартою до 24 квітня. Наступні судові засідання відбудуться 10 та 13 березня.