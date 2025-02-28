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Ракурс
Президент отримав подання про присвоєння Фаріон звання Героя України

Президент отримав подання про присвоєння Фаріон звання Героя України

28 лют 2025, 16:21
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Львівська ОВА скерувала президенту України Володимиру Зеленському подання про присвоєння мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно.

ОВА просить надати звання «за багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України».

26 лютого В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та екснардепки Фаріон, залишили під вартою до 24 квітня. Наступні судові засідання відбудуться 10 та 13 березня.

Джерело: Ракурс


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