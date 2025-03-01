Последствия атаки в Харькове Фото: ОГП

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Ракурс

Масований російський обстріл Харкова, який стався у ніч на 1 березня, призвів до поранення 12 осіб.

Серед постраждалих двоє дітей. Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Про це Офіс генерального прокурора 1 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в Шевченківському районі «Шахед» влучив в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього гострої реакції на стрес зазнала шестирічна дівчинка.

Ще один удар дрона прийшовся по лікарні в самому центрі Харкова. Там постраждали четверо жінок-пацієнтів. Також російський БпЛА поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Крім того, зафіксовано атаку безпілотника по території садового товариства.

А в Київському районі дрон окупантів атакував непрацюючу офісну будівлю, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам. Ще один БпЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Також обстріли пошкодили багатоквартирні будинки, аптеки, кафе та магазини. Жінка зазнала гострої реакції на стрес, а чоловік вдарився головою під час вибуху. Ще один чоловік та шестирічний хлопчик поранилися внаслідок розбиття скла.

Внаслідок прильоту безпілотника по автозаправній станції постраждали троє працівників, медики діагностували у них гостру реакцію на стрес.

У Новобаварському районі «Шахед» влетів у житловий будинок, а вибуховою хвилею пошкодило приміщення типографії.

Нагадаємо, Харків у ніч проти 1 березня зазнало масованої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Влучання були зафіксовані у трьох районах, зокрема на території лікарні. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед них — дитина.