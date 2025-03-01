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Россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье, она загорелась
Россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье, она загорелась (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204455-rossiyane-udarili-po-jiloy-mnogoetajke-v-zaporoje-ona-zagorelas-video.htmlРакурс
Російські нацисти 1 березня вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Це другий упродовж суботи удар по місту. раніше росіяни обстріляли приватний сектор і пошкодили дахи будинків.
Раніше в місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.