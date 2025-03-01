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Ракурс
Россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье, она загорелась

Россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье, она загорелась (ВИДЕО)

1 мар 2025, 20:46
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Російські нацисти 1 березня вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Це другий упродовж суботи удар по місту. раніше росіяни обстріляли приватний сектор і пошкодили дахи будинків.

Раніше в місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Источник: Ракурс


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