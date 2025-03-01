Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, вона загорілася

https://racurs.ua/ua/n204455-rosiyany-vdaryly-po-jytloviy-bagatopoverhivci-u-zaporijji-vona-zagorilasya-video.html

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Російські нацисти 1 березня вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Раніше в місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.