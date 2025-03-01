Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, вона загорілася

Росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, вона загорілася (ВІДЕО)

1 бер 2025, 20:46
999

Російські нацисти 1 березня вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Раніше в місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів