Ситуация на Курщине усугубилась, - Deep State

https://racurs.ua/n204457-situaciya-na-kurschine-usugubilas-deep-state.html

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Cитуації на Курщині погіршилася. Про це повідомили увечері 1 березня аналітики Deep State.

Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил оборони. Починаючи з січня, росіяни нарощували свої спроможності контролю нашого пересування.

У лютому вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином.

Противник мав можливість прорватися в Новеньке на території Сумщини, наростивши певне угрупування і продовжує це робити, відчувши попередній успіх.

Сказати, що вони мають можливість легко закріпитися в селі не можна, адже там апріорі складно це зробити через відсутність села як такого, та й сама місцевість не сприяє цьому. Очевидно, буде прийнято рішення про проведення стабілізаційних заходів, бо цей випадок набрав навіть публічного розголосу, але чим це завершиться і чи візьме для себе противник за принципову ціль там закріпитися — покаже час. Ресурси у кацапів для цього є і вони намагаються там облаштуватися, — пишуть у Deep State.

Неприємним моментом є також просування московитів вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно.

Велика кількість бійців наголошує на цій проблемі і з цим необхідно щось терміново робити, адже наслідки вже є неприємними у вигляді уражень не одного десятка засобів пересування. Противник продовжує накопичення в районі Свердлікового, продовжує здійснювати тиск і найгіршим сценарієм буде вихід московитів безпосередньо на окраїни Суджі.