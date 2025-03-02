Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские FPV-дроны сбили пять российских БпЛА. Фото: Генштаб

Украинские FPV-дроны сбили пять российских БпЛА-разведчиков (ВИДЕО)

2 мар 2025, 16:20
999

Сили оборони України знищили п’ять ворожих БпЛА у Донецькій області.

Військовослужбовці Non-Stop Group 2-го окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії України «Омега» успішно знищили п’ять безпілотних літальних апаратів противника. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 2 березня повідомило у Telegram.

Було приземлено чотири безпілотники Zala та один «Орлан». Ці дрони використовувалися російськими загарбниками для розвідки та передачі відеоінформації. Таким чином створювалася значну загрозу як для українських військових, так і для цивільних.

В «Хортиці» наголосили, що цей результат став можливим завдяки професіоналізму та майстерності українських військових.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що українські військові почали використовувати FPV-дрони для збиття російських ударних безпілотників типу «Шахед».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров