Українські FPV-дрони збили п’ять російських БпЛА. Фото: Генштаб

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Сили оборони України знищили п’ять ворожих БпЛА у Донецькій області.

Військовослужбовці Non-Stop Group 2-го окремого загону Центру спеціального призначення Національної гвардії України «Омега» успішно знищили п’ять безпілотних літальних апаратів противника. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 2 березня повідомило у Telegram.

Було приземлено чотири безпілотники Zala та один «Орлан». Ці дрони використовувалися російськими загарбниками для розвідки та передачі відеоінформації. Таким чином створювалася значну загрозу як для українських військових, так і для цивільних.

В «Хортиці» наголосили, що цей результат став можливим завдяки професіоналізму та майстерності українських військових.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив, що українські військові почали використовувати FPV-дрони для збиття російських ударних безпілотників типу «Шахед».