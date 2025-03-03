НПЗ в российском Уфе загорелся после атаки БпЛА. Скриншот

https://racurs.ua/n204485-drony-podojgli-ogromnyy-npz-v-rossiyskoy-ufe-video.html

Ракурс

Нафтопереробний завод у російській Уфі загорівся після атаки дронів.

У ніч на 3 березня в Уфі прогриміли потужні вибухи, після яких спалахнула пожежа на території НПЗ. Перед вибухами місцеві мешканці чули характерний звук прольоту безпілотника. Про це повідомили російські ЗМI.

У МНС Башкортостану поінформували, займання сталося в районі печі спалювання на території НПЗ. Місцеве керівництво запевняє, що загрози для мешканців нібито немає, а для контролю стану повітря на місце події направили лабораторію. Традиційно про постраждалих та руйнування росіяни нічого не сказали.

Тим часом Міністерство оборони російської федерації заявило про «збиття» семи дронів у Липецькій, Ростовській та Бєлгородській областях. Про нафтопереробний завод в Уфі російська диктатура вирішила промовчати.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Уфимський нафтопереробний комплекс є одним із найбільших у рф, а його потужність становить близько 20 млн т нафти на рік. За загальними обсягами переробки регіон Башкортостан входить до топ-5 нафтопереробних центрів росії.

Крім того, цей НПЗ має стратегічне значення для армії рф, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують Збройні сили країни-агресора авіаційний та дизельним паливом та мастильними матеріалами.

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого Сили оборони уразили російський склад із термобаричними боєприпасами, який російські війська облаштували неподалік тимчасово окупованого Селидового на Донеччині.