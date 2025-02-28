Детонація російських боєприпасів біля Селидового. Генштаб ЗСУ/Facebook.

https://racurs.ua/ua/n204419-syly-oborony-vynesly-rosiyskyy-sklad-zberigannya-termobarychnyh-boieprypasiv-donechchyni-video.html

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Сили оборони уразили російський склад із термобаричними боєприпасами, який російські війська облаштували неподалік тимчасово окупованого Селидового на Донеччині, повідомили у Генштабі ЗСУ. Склад українські військові знищили в ніч на 28 лютого.

Також атакували три «важливих» обʼєкти військ росії. Зокрема, Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.

Цей НПЗ задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Там результати ураження уточнюються, вказано в повідомленні.