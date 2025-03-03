Силовики предотвратили четыре теракта в Украине. Фото: СБУ

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Ракурс

Російські спецслужби планували низку терактів в Україні.

Служба безпеки України й Національна поліція запобігли чотирьом терористичним актам і диверсіям, які рф запланувала на 1−2 березня. Зокрема, в Київській області був затриманий мешканець Ірпеня, якого підозрюють у підготовці підриву одного з військових у місті Буча. Фігуранту 31 рік і його раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за розбій. Про це провідомили СБУ та поліція.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік виготовив саморобну бомбу за інструкцією свого куратора і для ліквідації військового вивчав його графік дня та маршрути пересування. Підозрюваного затримали за місцем проживання.

У Львові силовики запобігли серії терактів, які мали відбутися біля місцевих будівель ТЦК і залізничного вокзалу. Вибухи мав вчинити 23-річний агент із Київщини. Його після теракту росіяни планували ліквідувати. Затримали чоловіка під час встановлення вибухівки біля вокзалу.

У Чернігові російський агент мав виготовити вибухівку й передати її іншим людям, щоб ті підірвали військових, поліцейських та співробітників інших силових структур. Цей зловмисник раніше підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів.

У Вінниці були нейтралізована група підпалювачів, яка на замовлення росіян спалила дві релейні шафи сигнальних установок, які регулюють рух на важливих ділянках «Укрзалізниці».

Усі фігуранти справ отримали підозру за ст.111 (державна зрада), ст. 113 (диверсія), ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Житомирі завербований росією підліток мав залишити вибухівку, замасковану у рюкзаку в одному із найбільш людних місць — поблизу «Алеї Слави Героям».