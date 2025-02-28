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Ракурс
У Житомирі затримали підлітка, який готував теракт на Алеї слави

У Житомирі затримали підлітка, який готував теракт на Алеї слави

28 лют 2025, 18:47
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СБУ заявила про запобігання теракту, який мав відбутися у центрі Житомира

За даними Служби безпеки, 16-річного школяра з Житомирщини завербувала російська спецслужба для теракту. Він мав залишити вибухівку, замасковану у рюкзаку в одному із найбільш людних місць Житомира — поблизу «Алеї Слави Героям».

За інструкціями куратора, хлопець сам виготовив саморобний вибуховий пристрій, сховав у каструлю та начинив шурупами для більшої уражаючої дії. Замість школи він поїхав на таксі до Житомира.

Сили рф, кажуть в СБУ, планували дистанційно активувати вибухівку через телефон.

Школяреві готують підозру за статтями про підготовку теракту — ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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