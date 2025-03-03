Российский дрон ударил по экопарку под Харьковом. Фото: прокуратура

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Ракурс

Російський безпілотник вдарив по екопарку у передмісті Харкова.

У понеділок, 3 березня, близько 1.00 ворожий БпЛА атакував село Лісне й влучив по території екопарку неподалік контактного двору. Внаслідок атаки були зруйновані вольєри, а тварини — загинули. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за — ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі додали, що зараз вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених окупантами.

Нагадаємо, у ніч на 3 березня в Харкові російський ударний дрон типу «Шахед» поцілив у житловий будинок. У квартирах виникли пожежі, були вибиті вікна та пошкоджені припарковані поруч автомобілі. Внаслідок атаки постраждали четверо чоловіків та троє жінок. Також гострої реакції на стрес зазнав шестирічний хлопчик.