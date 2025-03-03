Російські війська вночі атакували Україну 83 ударними БпЛА. Фото:

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Масовану атаку російських безпілотників знову відбивали українські військові.

У ніч на 3 березня ворог запустив 83 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків у росії — Орла, Курська, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська. Відбивали напад зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Захисникам неба вдалося збити 46-х повітряних цілей у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Ще 31 БпЛА противника був локаційно втрачений.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Київська, Черкаська, Дніпропетровська області та Запоріжжя.

Зокрема, у Харкові російський «Шахед» поцілив у житловий будинок. У квартирах виникли пожежі, були вибиті вікна та пошкоджені припарковані поруч автомобілі. За інформацію Національної поліції, постраждали четверо чоловіків та троє жінок. Також гострої реакції на стрес зазнав шестирічний хлопчик.

Внаслідок нічної дронової атаки у Кривому Розі пострадала 52-річна жінка. Їй надали допомоги на місці й буде лікуватися вдома. У Дніпропетровській ОВА поінформували, що наліт БпЛА спричинив пожежу. Також пошкоджені промислове підприємство, медичний заклад, шість багатоповерхівок та авто.

Нагадаємо, ввечері 2 березня уламки ворожого БпЛА спричинили руйнування даху двоповерхового житлового будинку у Запоріжжі, що призвело до масштабної пожежі. Постраждала 31-річна жінка.