Наслідки атаки російських безпілотників на Запоріжжя, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204461-u-zaporijji-vnaslidok-udaru-bezpilotnyka-poraneno-jinku-foto-video.html

Ракурс

У Запоріжжі вчора, 2 березня, ввечері уламки ворожого БПЛА спричинили руйнування даху двоповерхового житлового будинку, що призвело до масштабної пожежі.

Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будинки, залишивши десятки людей без даху над головою. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Згодом пожежа була локалізована на площі 800 кв. м.

Станом на ранок сьогоднішнього дня роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу були завершені:

постраждала 31-річна жінка — її госпіталізували;

рятувальники врятували двох мешканців;

психологи ДСНС надали допомогу 23 громадянам.

На місці працювали всі екстрені служби.