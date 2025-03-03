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Ракурс
Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все, как есть, - Трамп

Трамп пообещал «великую ночь», когда он «расскажет все, как есть»

3 мар 2025, 15:58
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Президент США Дональд Трамп анонсував важливе повідомлення, з яким він має виступити найближчим часом.

Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все, як є, — написав Трамп.

Чи стосуватиметься це ситуації в Україні, наразі не відомо.

Також Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що є єдиним президентом Сполучених Штатів, який не віддав жодної української землі путінській росії.

Источник: Ракурс


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