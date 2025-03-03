Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все, как есть, - Трамп

https://racurs.ua/n204494-tramp-poobeschal-velikuu-noch-kogda-on-rasskajet-vse-kak-est.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп анонсував важливе повідомлення, з яким він має виступити найближчим часом.

Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все, як є, — написав Трамп.

Чи стосуватиметься це ситуації в Україні, наразі не відомо.

Також Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що є єдиним президентом Сполучених Штатів, який не віддав жодної української землі путінській росії.