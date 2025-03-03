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Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все, як є, - Трамп
Трамп пообіцяв «велику ніч», коли він «розкаже все, як є"https://racurs.ua/ua/n204494-tramp-poobicyav-velyku-nich-koly-vin-rozkaje-vse-yak-ie.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп анонсував важливе повідомлення, з яким він має виступити найближчим часом.
Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все, як є, — написав Трамп.
Чи стосуватиметься це ситуації в Україні, наразі не відомо.
Також Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що є єдиним президентом Сполучених Штатів, який не віддав жодної української землі путінській росії.