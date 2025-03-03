Одесса под массированной атакой БпЛА

https://racurs.ua/n204506-odessa-pod-massirovannoy-atakoy-bpla.html

Ракурс

Одеса увечері 3 березня опинилася під масованою атакою БпЛА.

Паблік Monitor о 21.29 повідомляв про рух приблихно 14 БПЛА у напрямку міста з акваторії Чорного моря.

У місті прогриміла серія вибухів. У деяких районах Одеси спостерігаються перебої із електрикою.

У ніч проти 19 лютого рф завдала дронового удару по Одесі. Унаслідок цієї атаки зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема дитяча поліклініка та дитячий садочок. Зазнали травм чотири людини, серед яких десятирічна дівчинка.