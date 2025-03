Украина готова немедленно сесть за стол переговоров, а также подписать соглашение об ископаемых с США, - Зеленский

У соцмережі Х президент України Володимир Зеленський запевнив 4 березня, що українська влада готова працювати швидко, щоб закінчити війну.

Першими етапами, на його думку, можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі і негайне перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме.

Він додав, що «ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури — і негайне перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме».

Зеленський також заявив, що Україна готова підписати угоду з США про корисні копалини в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

У повідомлення Зеленський також дякує США, зокрема і за «джавеліни», які «надав Дональд Трамп».

