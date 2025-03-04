Украина готова немедленно сесть за стол переговоров, а также подписать соглашение об ископаемых с США, - Зеленский

https://racurs.ua/n204528-ukraina-gotova-nemedlenno-sest-za-stol-peregovorov-a-takje-podpisat-soglashenie-ob-iskopaemyh.html

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У соцмережі Х президент України Володимир Зеленський запевнив 4 березня, що українська влада готова працювати швидко, щоб закінчити війну.

Першими етапами, на його думку, можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі і негайне перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме.

Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру, — написав президент України.

Він додав, що «ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури — і негайне перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме».

Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними, — заявив президент України.

Зеленський також заявив, що Україна готова підписати угоду з США про корисні копалини в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно, — сказав президент.

У повідомлення Зеленський також дякує США, зокрема і за «джавеліни», які «надав Дональд Трамп».

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

4 березня о 21.00 за місцевим часом Трамп планує виступ у Конгресі США.

У дописі на Truth Social від 3 березня Трамп заявив, що його промова «буде великою».

Він не надав подробиць, але звернення відбудеться після того, як стало відомо про ймовірне призупинення військової підтримки США для України, і через кілька днів після публічної суперечки Трампа з президентом Зеленським, яка викликала обурення у європейських союзників.

Протягом перших шести тижнів свого другого терміну президентства Трамп оголосив про кардинальні зміни внутрішньої і зовнішньої політики, часто використовуючи укази в обхід Конгресу.