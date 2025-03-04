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Україна готова негайно сісти за стіл переговорів, а також підписати угоду про копалини зі США, - Зеленський
Україна готова негайно сісти за стіл переговорів, а також підписати угоду про копалини зі США, — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n204528-ukrayina-gotova-negayno-sisty-za-stil-peregovoriv-a-takoj-pidpysaty-ugodu-pro-kopalyny-zi-ssha.htmlРакурс
У соцмережі Х президент України Володимир Зеленський запевнив 4 березня, що українська влада готова працювати швидко, щоб закінчити війну.
Першими етапами, на його думку, можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі і негайне перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме.
Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру, — написав президент України.
Він додав, що «ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури — і негайне перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме».
Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними, — заявив президент України.
Зеленський також заявив, що Україна готова підписати угоду з США про корисні копалини в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.
Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно, — сказав президент.
У повідомлення Зеленський також дякує США, зокрема і за «джавеліни», які «надав Дональд Трамп».
4 березня о 21.00 за місцевим часом Трамп планує виступ у Конгресі США.
У дописі на Truth Social від 3 березня Трамп заявив, що його промова «буде великою».
Він не надав подробиць, але звернення відбудеться після того, як стало відомо про ймовірне призупинення військової підтримки США для України, і через кілька днів після публічної суперечки Трампа з президентом Зеленським, яка викликала обурення у європейських союзників.
Протягом перших шести тижнів свого другого терміну президентства Трамп оголосив про кардинальні зміни внутрішньої і зовнішньої політики, часто використовуючи укази в обхід Конгресу.