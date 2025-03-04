Україна готова негайно сісти за стіл переговорів, а також підписати угоду про копалини зі США, - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n204528-ukrayina-gotova-negayno-sisty-za-stil-peregovoriv-a-takoj-pidpysaty-ugodu-pro-kopalyny-zi-ssha.html

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У соцмережі Х президент України Володимир Зеленський запевнив 4 березня, що українська влада готова працювати швидко, щоб закінчити війну.

Першими етапами, на його думку, можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі і негайне перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме.

Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру, — написав президент України.

Він додав, що «ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури — і негайне перемир’я на морі, якщо росія зробить те ж саме».

Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними, — заявив президент України.