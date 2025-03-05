Трамп намерен изменить "соглашение об ископаемых" с Украиной на "большее и лучшее", - CBS News

https://racurs.ua/n204539-tramp-nameren-izmenit-soglashenie-ob-iskopaemyh-s-ukrainoy-na-bolshee-i-luchshee-cbs-news.html

Ракурс

Дональд Трамп має намір змінити «угоду про копалини» з Україною на «більшу та кращу».

Про це 5 березня повідомляє CBS News з посиланням на джерела.

Уночі Трамп виступив з першою промовою до Конгресу після повернення до Білого дому. Він, попри очікування, не оголосив про зупинку військової допомоги Україні.

Під час виступу з першою промовою до Конгресу він сказав, що отримав важливого листа від президента Зеленського, що для нього свідчить про готовність лідера України до переговорів щодо миру:

Ми готові підписати угоду про мінерали в будь-який час… Я ціную, що він надіслав цього листа. У листі йдеться: «Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці.

Втім він повторив, що отримує серйозні сигнали від рф про готовність до миру також: «У нас були серйозні дискусії з росією, і ми отримали серйозні сигнали від них про готовність до миру. Час припинити це божевілля, час припинити вбивство, час закінчити цю беззмістовну війну. Якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами».

На його думку, сам він «невтомно» працює над припиненням війни. Трамп також згадав про військову допомогу Україні на нібито сотні мільярдів, які США надали без кредитів. Він розкритикував Європу за буцімто недостатню підтримку України, зазначивши, що вона витратила лише 100 млрд дол. проти 350 млрд від Штатів — менше, ніж на російські нафту та газ.

Про Україну Трамп говорив в самому кінці. Більшу частину своєї промови, яка тривала близько 2 годин, він присвятив досягненням його адміністрації за перший місяць роботи.

Історія питання

У таких зверненнях президенти США зазвичай окреслюють своє бачення політичного курсу на найближчі роки. Трамп мав виступати годину, але промова затяглася на дві. Більшу частину промови він розповідав про свої досягнення за перші шість тижнів та критикував Джо Байдена. Республіканці вітали його бурхливими, тривалими оплесками.

Про Україну Дональд Трамп згадав у самому кінці промови. Ось що він сказав: