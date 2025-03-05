Ракурсhttps://racurs.ua/
Трамп має намір змінити "угоду про копалини" з Україною на "більшу та кращу", - CBS News
Трамп має намір змінити «угоду про копалини» з Україною на «більшу та кращу», — CBS Newshttps://racurs.ua/ua/n204539-tramp-maie-namir-zminyty-ugodu-pro-kopalyny-z-ukrayinou-na-bilshu-ta-kraschu-cbs-news.htmlРакурс
Дональд Трамп має намір змінити «угоду про копалини» з Україною на «більшу та кращу».
Про це 5 березня повідомляє CBS News з посиланням на джерела.
Уночі Трамп виступив з першою промовою до Конгресу після повернення до Білого дому. Він, попри очікування, не оголосив про зупинку військової допомоги Україні.
Під час виступу з першою промовою до Конгресу він сказав, що отримав важливого листа від Президента Зеленського, що для нього свідчить про готовність лідера України до переговорів щодо миру: «Ми готові підписати угоду про мінерали в будь-який час… Я ціную, що він надіслав цього листа. У листі йдеться: «Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці».
Втім він повторив, що отримує серйозні сигнали від рф про готовність до миру також: «У нас були серйозні дискусії з росією, і ми отримали серйозні сигнали від них про готовність до миру. Час припинити це божевілля, час припинити вбивство, час закінчити цю беззмістовну війну. Якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами».
На його думку, сам він «невтомно» працює над припиненням війни. Трамп також згадав про військову допомогу Україні на нібито сотні мільярдів, які США надали без кредитів. Він розкритикував Європу за буцімто недостатню підтримку України, зазначивши, що вона витратила лише 100 млрд дол. проти 350 млрд від Штатів — менше, ніж на російські нафту та газ.
Про Україну Трамп говорив в самому кінці. Більшу частину своєї промови, яка тривала близько 2 годин, він присвятив досягненням його адміністрації за перший місяць роботи.
Історія питання
У таких зверненнях президенти США зазвичай окреслюють своє бачення політичного курсу на найближчі роки. Трамп мав виступати годину, але промова затяглася на дві. Більшу частину промови він розповідав про свої досягнення за перші шість тижнів та критикував Джо Байдена. Республіканці вітали його бурхливими, тривалими оплесками.
Про Україну Дональд Трамп згадав у самому кінці промови. Ось що він сказав:
Ми працюємо над тим, щоб закінчити цей конфлікт. Мільйони українців та росіян вбиті й поранені без потреби. США виділили сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України без будь-яких гарантій. Кінця цьому не видно. Хочете, щоб це ще пʼять років тривало? Дві тисячі людей вбивали кожного тижня. Російських молодих людей і українських молодих людей. Тим часом Європа витратила більше грошей на газ, ніж на оборону України. Ми втратили 350 мільярдів. Це як забрати цукерку у дитини. А вони витратили 100 мільярдів. Джо Байден вклав більше грошей в оборону України, ніж Європа — це неймовірно, що вони не припинили це, не сказав, давайте витрачати кошті порівну.
Сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського про те, що вони готові сісти за стіл переговорів якомога раніше, щоб наблизити тривалий мир. «Ніхто не хоче миру більше за українців, — сказав він. — Моя команда готова працювати під лідерством президента Трампа і цінує все, що США зробили для України. Щодо угоди про мінерали та безпеку готовий підписати її в будь-який час, коли це зручно».
Я вдячний за цей лист. Одночасно була серйозна дискусія з Росією, і я отримав серйозні сигнали, що вони готові до миру. Чи це не прекрасно? Час зупинити це божевілля, вбивства і беззмістовну війну. Якщо хочете припинити війну — треба говорити з обома сторонами.
Раніше The New York Times перевірили заяви Трампа і стверджують, що той суттєво перебільшує допомогу США.
Дослідницька служба Конгресу США повідомила, що з 2022 фінансового року Конгрес виділив Україні 174 мільярди доларів допомоги. Генеральний інспектор Пентагону оцінив цю цифру приблизно в 182 мільярди доларів.
У порівнянні Трампа з європейськими витратами є більше правди. Він ґрунтується у цьому коментарі на звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря, згідно з яким минулого року Європа витратила 22 мільярди доларів на імпорт нафти та газу з росії. Кільський інститут світової економіки заявив, що минулого року Європейський Союз виділив Україні 20 мільярдів доларів, хоча окремі країни-члени вклали більше.