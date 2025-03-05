Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ аннулировала полтысячи справок о фейковой инвалидности в Харьковской области
СБУ аннулировала полтысячи справок о фейковой инвалидности в Харьковской областиhttps://racurs.ua/n204546-sbu-annulirovala-poltysyachi-spravok-o-feykovoy-invalidnosti-v-harkovskoy-oblasti.htmlРакурс
За доказовою базою Служби безпеки України анульовано 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку, виданих на Харківщині.
Це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної «схеми для ухилянтів» в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні 2024 року.
Тоді підозру отримали 13 учасників оборудки. Серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.
Як встановило розслідування, за суми від 2 до 5 тис. доларів США фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити «бронь» та регулярно отримувати державні соцвиплати.
Наразі крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку.
Усі учасники злочинного угруповання перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.