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Ракурс
За матеріалами СБУ скасовано майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які «штампували» посадовці харківської МСЕК

СБУ анулювала пів тисячі довідок про фейкову інвалідність на Харківщині

5 бер 2025, 13:09
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За доказовою базою Служби безпеки України анульовано 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку, виданих на Харківщині.

Це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної «схеми для ухилянтів» в обласній медико-соціальній експертній комісії (МСЕК) у жовтні 2024 року.

Тоді підозру отримали 13 учасників оборудки. Серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.

Як встановило розслідування, за суми від 2 до 5 тис. доларів США фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити «бронь» та регулярно отримувати державні соцвиплати.

Наразі крім скасування підроблених медвисновків Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку.

Усі учасники злочинного угруповання перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.

Джерело: Ракурс


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