Бельгия на год отсрочила поставки истребителей F-16 в Украину

Бельгийские истребители F-16. Фото:

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Винищувачі F-16 від Бельгії надійдуть в Україну не раніше 2026 року.

Постачання цих бойових літаків Повітряним силам ЗСУ відклали до наступного року. Однак запасні частини для F-16 почнуть відправляти в Україну вже у цьому році. Про це прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив перед зустріччю з іншими лідерами Європейського Союзу у Брюсселі, передає WRT.News.

Я не виключаю, що F-16 відправляться в Україну вже цього року, на запчастини, — зазначив він.

Зазначається, що затримка пов’язана з тим, що Бельгія очікує на отримання нових винищувачів F-35, які мають замінити нинішній парк винищувачів F-16. Однак наразі невідомо, коли прибудуть F35 від США.

Також сьогодні перед самітом Євросоюзу з прем'єром Бельгії зустрівся президент України Володимир Зеленський. Глава держави у Telegramпоінформував, що подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за рішення передати літаки F-16.

Нагадаємо, у лютому начальник Генштабу Збройних сил Бельгії Фредерік Вансіна заявляв, що передачу Україні перших із 30 бельгійських літаків F-16 відклали щонайменше до кінця 2025 року.

Джерело: WRT. News