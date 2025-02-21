Україна на рік пізніше отримає F-16 від Бельгії. Фото:

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Україна на рік пізніше отримає винищувачі F-16 від Бельгії.

Передачу перших із 30 бельгійських літаків відклали щонайменше до кінця 2025 року. Причиною цьому є затримку поставок Бельгії новітніх винищувачів F-35 із Сполучених Штатів Америки. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил Бельгії Фредерік Вансіна, повідомляє LaLibre.

Коли ми отримаємо F-35, ми потроху зможемо передати Україні F-16…Сподіваємось, що зможемо розпочати постачання F-16 до України з кінця року, — зазначив він.

При цьому посадовець не назвав точну кількість літаків, які передадуть Повітряним силам ЗСУ. Наголосив лише, що Бельгія буде «країною, яка найбільше поставить F-16 в Україну».

Вансін додав, що постачання трьох десятків винищувачів здійснюватиметься поступово протягом наступних трьох-чотирьох років.

Нагадаємо, 6 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Повітряні сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та літаки F-16 від Нідерландів. Ці сучасні бойові машини виконуватимуть бойові завдання, посилюючи оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії.

Джерело: LaLibre