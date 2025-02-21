Російська армія обстріляла Слов’янськ. Фото: поліція

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Армія російської федерації завдала нових ударів по мирних населених пунктах Донеччини.

У п’ятницю, 21 лютого, окупанти обстріляли Слов’янськ й цілив у приватний сектор. Постраждали семеро осіб від 51 до 83 років. У людей діагностовано осколкові поранення та гостру реакцію на стрес. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Внаслідок атак окупантів пошкоджені 59 приватних будинків і заклад освіти. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики, патрульні поліцейські, а також рятувальники ДСНС.

Водночас Донецька обласна військова адміністрація поінформувала, що у Краматорську окупанти сьогодні поранили 39-річного чоловіка й пошкодили 46 приватних будинків та два автомобілі. А в Никанорівці Миколаївської громади росіяни вбили одну людину й ше одну поранили. Також у цьому населеному пункті було зруйновано будинок.

Нагадаємо, 21 лютого росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Ворожі «ФАБ-250» поцілили по одному з районів населеного пункту. Внаслідок атаки на місці загинув 40-річний цивільний. Жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію.