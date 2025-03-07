"Искандер" прилетел в жилую застройку Харькова – люди без тепла и в разрушенном доме

https://racurs.ua/n204595-iskander-priletel-v-jiluu-zastroyku-harkova-ludi-bez-tepla-i-v-razrushennom-dome.html

Ракурс

Після атаки росіян по харкову знову поранені люди.

«Іскандер» прилетів у житлову забудову вночі 7 березня. Люди без тепла і в зруйнованому будинку

Одній із мешканок цього понівеченого будинку 90 років, жінка вижила, але прихопило серце. В лікарні ще семеро людей, повідомив очільник Слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.

Вибухотехніки вже встановили — по житловій забудові ворог вдарив з комплексу «Іскандер-М». Ракета поцілила біля котельні та двох трансформаторних підстанцій.

Удар був руйнівним — дитячий садок, житлові будинки, гаражі, майже два десятки цивільних автомобілів. Щонайменше десять автівок повністю знищено.

І знов я маю чітку інформацію, яка і так відома всім мешканцям тієї частини Київського району, — жодних військових об'єктів, техніки чи будь-яких потенційних військових цілей там не було. Росіяни стабільно б’ють просто по людям. Ми розслідуємо цю атаку, фіксуємо на місці всі докази та деталі воєнного злочину росіян, — написав Болвінов.

Це — відвертий терор мирного населення, і ми робимо максимально все, щоби винні не змогли уникнути покарання.