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"Іскандер" прилетів у житлову забудову Харкова - люди без тепла і в зруйнованому будинку
«Іскандер» прилетів у житлову забудову Харкова — люди без тепла і в зруйнованому будинку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204595-iskander-pryletiv-u-jytlovu-zabudovu-harkova-ludy-bez-tepla-i-v-zruynovanomu-budynku-foto.htmlРакурс
Після атаки росіян по харкову знову поранені люди.
«Іскандер» прилетів у житлову забудову вночі 7 березня. Люди без тепла і в зруйнованому будинку
Одній із мешканок цього понівеченого будинку 90 років, жінка вижила, але прихопило серце. В лікарні ще семеро людей, повідомив очільник Слідчогоуправління Нацполіції області Сергій Болвінов.
Вибухотехніки вже встановили — по житловій забудові ворог вдарив з комплексу «Іскандер-М». Ракета поцілила біля котельні та двох трансформаторних підстанцій.
Удар був руйнівним — дитячий садок, житлові будинки, гаражі, майже два десятки цивільних автомобілів. Щонайменше десять автівок повністю знищено.
І знов я маю чітку інформацію, яка і так відома всім мешканцям тієї частини Київського району, — жодних військових об'єктів, техніки чи будь-яких потенційних військових цілей там не було. Росіяни стабільно б’ють просто по людям. Ми розслідуємо цю атаку, фіксуємо на місці всі докази та деталі воєнного злочину росіян, — написав Болвінов.
Це — відвертий терор мирного населення, і ми робимо максимально все, щоби винні не змогли уникнути покарання.