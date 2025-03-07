На Курском направлении очень тяжелая ситуация

Росіяни майже відрізали частину українського плацдарму на Курщині біля кордону. Знову кидають у бій північнокорейських військових.

Про це написали 6−7 березня DeepState та українські військові.

На Курщині під двіжуху на кордоні Сумської області, п**ари посилили тиск на Курський виступ, який контролюється Силами оборони України, зокрема знову почали вводити в бій особовий склад ЗС КНДР, — пише лейтенант ЗСУ на псевдо «Алекс».

Російські війська прорвалися до кордону України в південно-західній частині плацдарму. Тепер практично всі дороги на Суджу або перерізані, або перебувають під вогневим контролем. За оцінкою українських військових та військкорів, ситуація із логістикою на Курщині стрімко погіршується, і з критичної загрожує перетворитися на катастрофічну.

Дальність від основної дороги до російських позицій складає п’ять-сім км, що дозволяє противнику безперервно працювати по ній дронами. Погіршує ситуацію поганий стан доріг, по яких фізично більше ніж 20 км/год неможливо їхати. Зараз буде потепління, і додасться болото.

Усі ці обставини дуже сприяють росіянам. Вже зараз на трасі десятки одиниць знищеної техніки та автотранспорту. У більшості випадків це робота FPV на оптоволокні.

Така ситуація суттєво ускладнює евакуацію поранених, яких не можуть забрати по кілька діб, підвіз БК, ротації тощо. Це знижує боєздатність наших сил на Курщині, — пише волонтер Сергій Стерненко.