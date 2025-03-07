Погиб комбат 37 бригады морпехов

https://racurs.ua/n204600-pogib-kombat-37-brigady-morpehov-stogniy.html

Ракурс

На війні загинув командир батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти Володимир Стогній.

Про це повідомила пресслужба 37-ї бригади морських піхотинців. Обставини загибелі у повідомленні не уточнюються.

Зазначається, що старший лейтенант Стогній мав позивний «Золотий». Він розпочав свій бойовий шлях у 2015 році, виконував бойові завдання в секторі АТО, згодом ООС. Від початку широкомасштабного вторгнення служив у лавах 60 окремої механізованої бригади, обіймав посаду командира розвідувального взводу.

Вказано, що Стогній особисто брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та під час оборони міста Бахмут, неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою, сам також був поранений під час одного з чисельних боїв. Надалі проходив службу в 82 окремій десантно-штурмовій бригаді, обіймаючи посаду командира розвідувальної роти.

Восени 2024 року долучився до лав 37 окремої бригади морської піхоти, тимчасово виконував обов’язки командира 1 батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата.