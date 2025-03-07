PzH 2000 уничтожает врага, скриншот видео

https://racurs.ua/n204604-rabotu-ukrainskoy-pzh-2000-po-vragu-pokazal-genshtab-vsu-video.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ опублікував відео, котре показує роботу екіпажу 155-мм самохідної артилерійської установки PzH 2000 — захисників України з 43-ї ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила.

Точно та потужно — екіпаж PzH 2000 знищує ворога Наша земля, наша перемога, — наголошується в описі відео.

На відео показано, як САУ висувається на позицію та здійснює ураження ворога. Також показано наслідки влучань.