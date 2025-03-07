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PzH 2000 знищує ворога, скріншот відео
Роботу української PzH 2000 по ворогу показав Генштаб ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204604-robotu-ukrayinskoyi-pzh-2000-po-vorogu-pokazav-genshtab-zsu-video.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ опублікував відео, котре показує роботу екіпажу 155-мм самохідної артилерійської установки PzH 2000 — захисників України з 43-ї ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила.
Точно та потужно — екіпаж PzH 2000 знищує ворога Наша земля, наша перемога, — наголошується в описі відео.
На відео показано, як САУ висувається на позицію та здійснює ураження ворога. Також показано наслідки влучань.