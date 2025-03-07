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Ракурс
PzH 2000 знищує ворога, скріншот відео

Роботу української PzH 2000 по ворогу показав Генштаб ЗСУ (ВІДЕО)

7 бер 2025, 17:42
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Генштаб ЗСУ опублікував відео, котре показує роботу екіпажу 155-мм самохідної артилерійської установки PzH 2000 — захисників України з 43-ї ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила.

Точно та потужно — екіпаж PzH 2000 знищує ворога Наша земля, наша перемога, — наголошується в описі відео.

На відео показано, як САУ висувається на позицію та здійснює ураження ворога. Також показано наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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