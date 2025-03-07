Трамп заявил, что рассматривает «широкомасштабные санкции» против рф

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Дональд Трамп, фото: Free Malaysia Today
Трамп заявил, что рассматривает «широкомасштабные санкции» против рфhttps://racurs.ua/n204605-tramp-zayavil-chto-rassmatrivaet-shirokomasshtabnye-sankcii-protiv-rf.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп пригрозив росії «широкомасштабними санкціями», якщо не будо досягнуто припинення вогню.
Про це Трамп заявив сьогодні, 7 березня, у дописі, опублікованому в його соцмережі Truth Social.
Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно «тисне» Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання, — заявив Трамп.
Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно, — додав він.
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