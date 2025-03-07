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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Free Malaysia Today

Трамп заявив, що розглядає «широкомасштабні санкції» проти рф

7 бер 2025, 18:03
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Президент США Дональд Трамп пригрозив росії «широкомасштабними санкціями», якщо не будо досягнуто припинення вогню.

Про це Трамп заявив сьогодні, 7 березня, у дописі, опублікованому в його соцмережі Truth Social.

Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно «тисне» Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання, — заявив Трамп.

Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно, — додав він.

Джерело: Ракурс


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