Трамп заявив, що розглядає «широкомасштабні санкції» проти рф

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Дональд Трамп, фото: Free Malaysia Today
Трамп заявив, що розглядає «широкомасштабні санкції» проти рфhttps://racurs.ua/ua/n204605-tramp-zayavyv-scho-rozglyadaie-shyrokomasshtabni-sankciyi-proty-rf.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп пригрозив росії «широкомасштабними санкціями», якщо не будо досягнуто припинення вогню.
Про це Трамп заявив сьогодні, 7 березня, у дописі, опублікованому в його соцмережі Truth Social.
Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно «тисне» Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання, — заявив Трамп.
Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно, — додав він.
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