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Ракурс
Рашисты в ночь на 8 марта нанесли один из самых жестоких ударов по Донбасу, фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области объявлен День траура по погибшим в Доброполье

8 мар 2025, 10:19
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На Донеччині оголошено День жалоби за загиблими унаслідок російського удару по місту Добропілля.

Про це сьогодні, 8 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вчорашній удар по Добропіллю — один із найжорстокіших за останній час. Наразі відомо про 11 загиблих і 30 поранених, — наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінках у соцмережах повідомив, що удар по центру Добропілля було завдано двома балістичними ракетами. За його словами, серед постраждалих — п’ятеро дітей.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, російські загарбники здійснили масований удар по середмістю Добропілля. Внаслідок обстрілу були пошкоджені вісім пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів. Виникли пожежі в двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі. Під час ліквідації пожежі росіяни завдали прицільного удару безпілотником поряд із місцем гасіння пожежі.

Источник: Ракурс


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