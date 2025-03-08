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Ракурс
Рашисти в ніч на 8 березня здійснили один із найжорстокіших ударів по Донеччині, фото: Донецька ОВА

На Донеччині оголошено День жалоби за загиблими у Добропіллі

8 бер 2025, 10:19
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На Донеччині оголошено День жалоби за загиблими унаслідок російського удару по місту Добропілля.

Про це сьогодні, 8 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вчорашній удар по Добропіллю — один із найжорстокіших за останній час. Наразі відомо про 11 загиблих і 30 поранених, — наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінках у соцмережах повідомив, що удар по центру Добропілля було завдано двома балістичними ракетами. За його словами, серед постраждалих — п’ятеро дітей.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, російські загарбники здійснили масований удар по середмістю Добропілля. Внаслідок обстрілу були пошкоджені вісім пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів. Виникли пожежі в двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі. Під час ліквідації пожежі росіяни завдали прицільного удару безпілотником поряд із місцем гасіння пожежі.

Джерело: Ракурс


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