Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов по Доброполью, фото: Донецкая областная прокуратура

Удар по Доброполью наносили «Искандеры», «Торнадо» и беспилотники — прокуратура (ФОТО)

8 мар 2025, 11:42
999

Російські загарбники вчора, 7 березня, здійснили масовану комбіновану атаку на місто Добропілля Донецької області.

За попередньою інформацією, ворог бив по місту ракетами «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2». Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури

Під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою. Засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках, де у своїх оселях зазнали смертельних травм 11 цивільних, — розповіли в прокуратурі.

Ще 30 міста отримали поранення різного ступеня тяжкості — серед них п’ятеро дітей (9, 14, 17-річні дівчинки та хлопчики віком 10 і 11 років).

Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень автомобілі. Остаточні наслідки атаки ворога на населений пункт встановлюються, — додали в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російських ударів по Добропіллю, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров