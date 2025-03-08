Наслідки російських ударів по Добропіллю, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n204619-udar-po-dobropillu-zavdavaly-iskanderamy-tornado-ta-bezpilotnykamy-prokuratura.html

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Російські загарбники вчора, 7 березня, здійснили масовану комбіновану атаку на місто Добропілля Донецької області.

За попередньою інформацією, ворог бив по місту ракетами «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2». Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури

Під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою. Засоби ураження поцілили по багатоквартирних будинках, де у своїх оселях зазнали смертельних травм 11 цивільних, — розповіли в прокуратурі.

Ще 30 міста отримали поранення різного ступеня тяжкості — серед них п’ятеро дітей (9, 14, 17-річні дівчинки та хлопчики віком 10 і 11 років).

Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень автомобілі. Остаточні наслідки атаки ворога на населений пункт встановлюються, — додали в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).