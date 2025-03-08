Решение США приостановить предоставление Украине развединформации способствовало российским успехам на поле боя

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Рішення США призупинити цього тижня надання Україні військової розвідувальної інформації сприяло російському просуванню на критично важливій ділянці фронту і призвело до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні.

Про це повідомляє видання The Time з посиланням на п’ять високопоставлених західних і українських чиновників і військових, знайомих з ситуацією.

Результатом цієї паузи є сотні загиблих українців, — заявив виданню один із офіцерів у Києві.

Найбільша проблема — це моральний дух, — додав він, оскільки ЗСУ залишилися воювати без одних із найкращих систем озброєння не в результаті російських атак, а через дії США. — Це дійсно створює перевагу для ворога на лінії фронту.

Зазначається, що найбільше це вплинуло на українських військових на Курщині. Росіяни досягли там швидких успіхів, прагнучи відрізати українські лінії постачання в регіон.

Видання зазначає, що, за словами двох українських офіцерів, деякі європейські спецслужби кинулися допомогти заповнити прогалину у розвідінформації, яка виникла, але для їх розгортання знадобиться час, і вони, скоріше за все, не зможуть швидко компенсувати американські розвідувальні можливості.

Ми дуже вдячні європейським партнерам, — наголосив один із них. — Це єдина міцна опора, яка дає нам надію, тому що без цієї підтримки ми не виживемо.

Джерело: The Time